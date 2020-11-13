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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Смертельное ДТП в Киеве: появилось видео момента столкновения (18+)

Патрульная полиция Киева обнародовала видео момента смертельного ДТП в Киеве на Окружной дороге, где погибли два человека и двое пострадали.

Трагедия произошла на остановке общественного транспорта около 08.00.

По данным полиции, предварительно, автомобиль Hyundai Sonata при осуществлении маневра въехал в Hyundai Elantra, после чего продолжил движение на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

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Полиция Киева сообщила. что в ДТП пострадали четыре человека — двое пострадавших и двое погибших. Обстоятельства происшествия еще устанавливает следственно-оперативная группа.

Смертельное ДТП в Киеве произошло 13 ноября в Святошинском районе. Водитель такси Uber потерял управление и столкнулся с автомобилем Hyundai. После этого он вылетел на тротуар и наехал на трех пешеходов, двое из которых скончались на месте.

 

Источник: Патрульная полиция

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