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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Калифорнии самолет упал при посадке, пилот погиб

В американском штате Калифорния разбился легкомоторный самолет Cessna 172.

Во время посадки самолет задел линии электропередач и упал. На месте аварии начался пожар, пилот погиб на месте.

Авария произошла, когда Cessna 172 приближался к взлетно-посадочной полосе аэропорта Вайтмен в долине Сан-Фернандо. Он упал на припаркованные автомобили. Спасатели немедленно обесточили ЛЭП.

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На борту находился только пилот, его личность еще устанавливается.

— Мы искренне сочувствуем семье этого члена экипажа и всем добровольцам гражданского воздушного патруля в Калифорнийском крыле, которые с гордостью и профессионализмом служат своему штата и стране, — сказал полковник Росс Вета.

Пожарные отреагировали на место происшествия и потушили пламя, охватившее несколько припаркованных автомобилей возле взлетно-посадочной полосы аэропорта. Обломки самолета были почти полностью уничтожены.

Авария вертолета в Египте

В четверг, 12 ноября, на юге Синайского полуострова разбился вертолет многонациональных миротворческих сил.

В результате аварии погибли восем человек, пятеро из которых граждане США, еще одному американцу удалось выжить.

На борту вертолета находились также граждане Чехии и Франции.

Источник: ABC7

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