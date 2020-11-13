В американском штате Калифорния разбился легкомоторный самолет Cessna 172.

Во время посадки самолет задел линии электропередач и упал. На месте аварии начался пожар, пилот погиб на месте.

???????? Californie : Un petit avion (Cessna 172) qui s’apprêtait à atterrir à l’aérodrome de Whiteman s’est écrasé dans le quartier résidentiel de Pacoima à Los Angeles. Le pilote qui était seul à bord est décédé (???? via @KevinTakumi) pic.twitter.com/JGDtJZ8Uoo — Alexandre (@alex_le_bars) November 12, 2020

Авария произошла, когда Cessna 172 приближался к взлетно-посадочной полосе аэропорта Вайтмен в долине Сан-Фернандо. Он упал на припаркованные автомобили. Спасатели немедленно обесточили ЛЭП.

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На борту находился только пилот, его личность еще устанавливается.

— Мы искренне сочувствуем семье этого члена экипажа и всем добровольцам гражданского воздушного патруля в Калифорнийском крыле, которые с гордостью и профессионализмом служат своему штата и стране, — сказал полковник Росс Вета.

Пожарные отреагировали на место происшествия и потушили пламя, охватившее несколько припаркованных автомобилей возле взлетно-посадочной полосы аэропорта. Обломки самолета были почти полностью уничтожены.

Авария вертолета в Египте

В четверг, 12 ноября, на юге Синайского полуострова разбился вертолет многонациональных миротворческих сил.

В результате аварии погибли восем человек, пятеро из которых граждане США, еще одному американцу удалось выжить.

На борту вертолета находились также граждане Чехии и Франции.

Источник: ABC7