Захват заложников в Монреале в здании Ubisoft оказался ложным (ВИДЕО)

Канадские СМИ сообщили, что в Монреале захватили заложников в офисе Ubisoft.

Правоохранители проводили спецоперацию. Полиция Монреаля призвала местных жителей держаться подальше улиц Сен-Лоран и Сен-Виат.

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Со временем в сети появилось видео, на котором людей эвакуировали.

— На данный момент никакой угрозы не установлено. Сейчас мы эвакуируем здание, — отметили в полиции.

Ubisoft — игровая компания, которая занималась созданием Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six, Splinter Cell и Ghost Recon.

В СМИ появилась информация о том, что 13 ноября в Монреале захватили заложников в здании, где находится офис компании Ubisoft.

Часть сотрудников компании эвакуировали на крышу здания.