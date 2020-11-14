Два месяца за решеткой — такую ​​меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева водителю такси, который утром 13 ноября 2020 года совершил ДТП с двумя погибшими на Большой кольцевой дороге.

Прокуратура Киева расследует дело 23-летнего подозреваемого по ч. 3 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

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Таксист, сбивший людей на Окружной в Киеве, арестован на два месяца / 2 фотографии

ДТП на Окружной в Киеве

13 ноября в 08.00 водитель такси Uber столкнулся с двумя автомобилями Hyundai, вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.

В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, а 60-летняя киевлянка умерла по дороге в больницу. Еще два человека госпитализированы.

По факту ДТП на Окружной дороге в Киеве в Святошинском районе прокуратура открыла уголовное производство.