Два месяца за решеткой — такую меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева водителю такси, который утром 13 ноября 2020 года совершил ДТП с двумя погибшими на Большой кольцевой дороге.
Прокуратура Киева расследует дело 23-летнего подозреваемого по ч. 3 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.
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ДТП на Окружной в Киеве
13 ноября в 08.00 водитель такси Uber столкнулся с двумя автомобилями Hyundai, вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.
В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, а 60-летняя киевлянка умерла по дороге в больницу. Еще два человека госпитализированы.
По факту ДТП на Окружной дороге в Киеве в Святошинском районе прокуратура открыла уголовное производство.