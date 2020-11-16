В Киеве избрали меру пресечения Дмитрию Ломакину, который устроил ДТП на Кольцевой дороге. 23-летний водитель такси насмерть сбил двух человек на остановке и еще двух покалечил.

Виновника аварии суд отправил в СИЗО, без возможности выйти под залог. Дмитрий может сесть за решетку на 10 лет.

Что известно о Дмитрии Ломакине

Водительский стаж у Дмитрия всего два года, а он уже успел заработать пять протоколов — за непристегнутый ремень, неправильную парковку и три штрафа за превышение скорости. На своей странице в соцсети парень хвастался погоней по киевским улицам.

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Однако адвокат парня Андрей Бильковец отмечает, что эти видео Дмитрий не снимал, а просто монтировал и публиковал в соцсетях.

Под судом Дмитрия ждала его бабушка Нина Ивановна, которая рассказала, что привезла из села теплые вещи

По ее словам, Дмитрий сирота, его отец-наркоман всю жизнь провел в тюрьмах, мать — выпивала, поэтому их лишили родительских прав. Вырос Дмитрий в приемной семье.

Женщина также добавила, что помогала Дмитрию снимать жилье в столице.

ДТП на Окружной в Киеве

13 ноября в 08.00 водитель такси Uber столкнулся с двумя автомобилями Hyundai, вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.

В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, а 60-летняя киевлянка умерла по дороге в больницу. Еще два человека госпитализированы.

По факту ДТП на Окружной дороге в Киеве в Святошинском районе прокуратура открыла уголовное производство.