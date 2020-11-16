Вблизи Станицы Луганской военный застрелил своего 21-летнего сослуживца и пытался выдать это за самоубийство.

Мужчина нанес ему смертельное ранение из стрелкового автоматического оружия в область затылка, в это время он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он пытался выдать это за самоубийство, однако следователи, прибывшие на место происшествия, изучили травмы погибшего, обстоятельства его смерти и пришли к выводу, что это не было суицидом.

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После этого военный признался в содеянном. Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства (ч. 1 ст.115 УК Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения военному.

Убийство военного в Харьковской области

В марте 2020 года в Харьковской области тело 26-летнего военного обнаружили в посадке.

В его убийстве подозревают троих парней и девушку.

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