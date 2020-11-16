В Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении военному, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

Инцидент произошел в городе Селидово. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преследовал девушку, которая возвращалась домой после того, как провела мать на работу.

Он напал на нее в подъезде. На помощь подростку пришла бабушка, поэтому мужчине не удалось нанести вред девушке.

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Военнослужащего задержала полиция. Она открыла уголовное производство по факту законченного покушения на изнасилование несовершеннолетней (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Изнасилований в Киеве

В Киеве бездомный пытался изнасиловать 19-летнюю девушку.

Однако этому помешала прохожая. Пострадавшая вызвала полицию.

Подробнее об изнасиловании в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Донецкая областная прокуратура