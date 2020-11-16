Житель Киевской области мошенническим способом завладел квартирой в центре столицы по улице Черновола, принадлежавшей умершему лицу.

Для этого мужчина воспользовался чужим паспортом и поддельным договором дарения.

Далее подозреваемый продал дорогую недвижимость третьим лицам, чем нанес ущерб территориальной общине Киева, которая имеет право на признание наследства от умершего, на общую сумму более 1 млн грн.

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Объявлено подозрение по двум статьям УКУ — ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

На квартиру наложен арест.

В Львове банда мошенников таким способ завладела несколькими квартирами и гаражами.

Они отбирали жилье у законных владельцев, перерегистрировали на основании фиктивных документов, а затем продавали. Предварительно, ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается в более чем 10 млн грн.