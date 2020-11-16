Во время ДТП в Киеве на улице Жилянской водитель Chevrolet Camaro снес 50 метров ограждения скоростного трамвая.
Пострадавших в аварии нет, но движение по улице затруднено.
Также не работает маршрут скоростного трамвая.
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На месте работает полиция и работники трамвайного депо.
Стоимость таких американских машин начинается от 400 тыс. грн.
ДТП на Окружной
13 ноября в 08.00 водитель такси Uber столкнулся с двумя автомобилями Hyundai, вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.
В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, а 60-летняя киевлянка умерла по дороге в больницу. Еще два человека госпитализированы.
По факту ДТП на Окружной дороге в Киеве в Святошинском районе прокуратура открыла уголовное производство.