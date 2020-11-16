PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

В Киеве водитель Chevrolet Camaro снес 50 метров ограждения трамвайных путей

Во время ДТП в Киеве на улице Жилянской водитель Chevrolet Camaro снес 50 метров ограждения скоростного трамвая.

Пострадавших в аварии нет, но движение по улице затруднено.

Также не работает маршрут скоростного трамвая.

Читайте: Смертельное ДТП в Киеве: появилось видео момента столкновения (18+)

На месте работает полиция и работники трамвайного депо.

Стоимость таких американских машин начинается от 400 тыс. грн.

ДТП на Окружной

13 ноября в 08.00 водитель такси Uber столкнулся с двумя автомобилями Hyundai, вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.

В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, а 60-летняя киевлянка умерла по дороге в больницу. Еще два человека госпитализированы.

Источник: ДТП.kiev.ua

fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх