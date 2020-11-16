В городе Стебник Львовской области медиков обвиняют в смерти пациента, которого будто бы выбросили из больницы и не предоставили необходимую помощь.

Местная жительница Оксана Вербицкая рассказала, что на улице заметила пенсионера, который умолял о помощи. Мужчине было плохо, он хватался за сердце. Женщина бросилась на спасение. Сначала вызвала скорую, но тщетно.

По словам Оксаны, диспетчеры скорой помощи дважды бросили трубку. Неотложной помощи нуждался 72-летний учитель английского языка Петр Васильевич.

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Мужчину узнала еще одна женщина, которая проходила мимо. Она с Оксаной Вербицкой посадила мужчину на лавочку. Женщины попросили помощи у водителя маршрутки, который сразу согласился. Именно на маршрутке мужчину привезли в больницу.

— Потом выходит медсестра или врач, я не знаю. Берет его за шиворот и выбрасывает из приемного отделения. Выталкивает. Мужчина падает на порог, синеет, тогда они берут его и несут во внутрь, — рассказала Оксана Вербицкая.

Местные жители требуют справедливого наказания для медиков и собираются писать заявление в прокуратуру.

Однако в больнице уверяют, что информация опубликованная в Facebook не соответствует действительности.

— Очень много грязи. Мы делали все, что могли, как только пациента привезли, даже водитель со скорой помогал открывать двери и заносить мужчину. Его завели внутрь, сразу вывели, потому что было принято решение, что пациент тяжелый и его хотели везти в Дрогобыч, — рассказала и.о. главного врача Стебницкой городской больницы Наталья Стецик.

Также медики продемонстрировали записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что Петра Васильевича не выгоняли, а все продолжалось не час, а лишь 4 мин.

Истину в этой истории искать будут и правоохранители, ведь следователи уже открыли уголовное дело по факту гибели пенсионера.

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