17 ноября под Верховной Радой происходят столкновения между митингующими и полицией.

ФЛП пытаются прорваться в здание из-за провала законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов.

По информации полиции, они начали ломать забор, чтобы пройти на территорию, которая охраняется. Правоохранители препятствовали им, из-за чего возникли кратковременные стычки.

Читайте: В Раде не хватило голосов для смягчения карантина выходного дня

Сейчас информации о задержанных нет, о пострадавших она уточняется.

Полиция призывает граждан прекратить противоправные действия.

Провал законопроекта

17 ноября народные депутаты не поддержали законопроект №4313-Д о введении кассовых аппаратов для предпринимателей.

Против инициативы проголосовали 288 народных депутатов.

В то же время во вторник в центре Киева проводятся акции предпринимателей — под Радой и под Кабмином. Люди вышли на митинги с требованиями отменить карантинные ограничения для малого бизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Подробнее о заседании Верховной Рады 17 ноября читайте на Фактах ICTV.

Источник: Полиция Киева, Kyiv LIVE, PavlovskyNews