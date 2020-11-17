На Аляске Boeing сбил медведя при посадке

В России на юге Сахалина в Холмском районе медведь напал на пенсионерку на дачном участке. Женщина скончалась от полученных травм.

Чрезвычайная ситуация произошла на территории садоводческого некоммерческого товарищества Железнодорожник. Медведь напал на пенсионерку и поволок ее в лес.