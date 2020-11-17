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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Аляске Boeing сбил медведя при посадке

В аэропорту города Якутат на Аляске Boeing 737-700 авиакомпании Alaska Airlines во время посадки сбил бурого медведя.

Двое зверей переходили взлетно-посадочную полосу. Пилоты смогли пропустить медведей так, что они пересекли полосу под судном. Однако после этого капитан самолета ощутил удар в левый борт.

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Животное погибло в результате столкновения.

На борту судна пребывали члены экипажа и шесть пассажиров.

В России медведь загрыз пенсионерку

В России на юге Сахалина в Холмском районе медведь напал на пенсионерку на дачном участке. Женщина скончалась от полученных травм.

Чрезвычайная ситуация произошла на территории садоводческого некоммерческого товарищества Железнодорожник. Медведь напал на пенсионерку и поволок ее в лес.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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