PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Угрожала расстрелять чиновников: в США арестовали женщину за пост в Twitter

Во Флориде (США) арестовали женщину, которая в Twitter угрожала расстрелять губернатора Рона Десантиса и сенаторов Марко Рубио и Рика Скотта.

55-летняя Карен Джонс из округа Палм-Бич, якобы написала в своем твите: Десантис, Рик Скотт и Марко Рубио грабят мой штат. Я хочу их расстрелять.

Читайте: В США порноактер-гей Мелесио идет в политику ради борьбы за права гетеросексуалов

Ее пост ретвитнул репортер Washington Post, который поделился статьей о предложенном анти-мафийском законе.

Карен заявила, что ее твит о расстреле был шуткой.

Однако по словам детектива, в сообщении не заметно, что Джонс шутит.

Twitter скрыл 300 тыс. сообщений

Социальная сеть Twitter в период выборов президента США около 300 тыс. сообщений обозначила как спорные и такие, что потенциально вводят в заблуждение.

В компании отметили, что эти сообщения составляют примерно 0,2% от всех опубликованных.

Источник: NYP

Фото: Unsplash

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка