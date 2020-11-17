Во Флориде (США) арестовали женщину, которая в Twitter угрожала расстрелять губернатора Рона Десантиса и сенаторов Марко Рубио и Рика Скотта.
55-летняя Карен Джонс из округа Палм-Бич, якобы написала в своем твите: Десантис, Рик Скотт и Марко Рубио грабят мой штат. Я хочу их расстрелять.
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Ее пост ретвитнул репортер Washington Post, который поделился статьей о предложенном анти-мафийском законе.
Карен заявила, что ее твит о расстреле был шуткой.
Однако по словам детектива, в сообщении не заметно, что Джонс шутит.
Twitter скрыл 300 тыс. сообщений
Социальная сеть Twitter в период выборов президента США около 300 тыс. сообщений обозначила как спорные и такие, что потенциально вводят в заблуждение.
В компании отметили, что эти сообщения составляют примерно 0,2% от всех опубликованных.
Источник: NYP