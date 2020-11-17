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Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

В Киеве мужчина с ножом напал на женщину и трехлетнего ребенка

Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине в совершении разбойного нападения.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый увидел на улице женщину с 3-летним ребенком, которые возвращались из магазина.

Он нанес удар рукой по голове сначала женщине, а потом ребенку. После чего потребовал у потерпевшей деньги и приставил нож.

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— Осознавая опасность для себя и ребенка, женщина начала сопротивляться, которого не ожидал нападающий. Воспользовавшись его замешательством, потерпевшая вместе с сыном скрылись с места происшествия, — рассказали в прокуратуре.

Злоумышленника задержали недалеко от места совершения преступления.

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Избили до смерти режиссера

В больнице Харькова умер известный режиссер Леонид Садовский. На 71-летнего мужчину напал неизвестный и нанес тяжкие телесные повреждения.

14 ноября на Садовского напали, когда он возвращался домой. Злоумышленник набросился на него сзади и побил, отчего тот потерял сознание.

Придя в себя, Леонид Садовский пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи.

Источник: прокуратура Киева

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