В Черкассах 14 ноября пропал 70-летний пенсионер, а через два дня его расчлененное тело нашли родственники в подвале дома на улице Надпольной.

По их словам, мужчина злоупотреблял спиртным и больше времени проводил вне дома.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых произошло убийство, и круг подозреваемых в преступлении.

Больше будет известно после извлечения видео из частных камер наблюдения.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.

Труп девушки в Голосеевском лесу

В Киеве перед выходными на территории Голосеевского леса недалеко от дома №60/3 по улице Ягодной нашли труп девушки.

На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Рядом не было никаких документов, только косметичка золотистого цвета, поэтому полиция опубликовала приметы убитой.