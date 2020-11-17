ДТП в Винницкой области — есть погибший и пострадавшие

В Винницкой области на автодороге Винница — Жмеринка произошла авария. По предварительной информации, автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Renault.

В результате ДТП 28-летний водитель легковушки погиб на месте. Четверо пассажиров Renault Sandero получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Следствие начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Оно предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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ДТП на Житомирщине

17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с легковым погибли три человека.

Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.

За рулем легковушки был 18-летний житель Львовской области, который погиб на месте.