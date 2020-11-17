В Киеве 15-летний школьник зарезал отца, ударив его минимум семь раз ножом. Целился в основном в шею. Все потому, что глава семьи начал угрожать пистолетом жене и дочери.

Под таким давлением семья бизнесмена и соседи жили последние 10 лет. Но когда отец закрыл сестру парня в комнате и пытался ее изнасиловать, то подросток не выдержал.

Скорую он вызвал, когда понял, что мужчина после ударов упал и не мог подняться.

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59-летний погибший держал в страхе весь дом и часто демонстрировал жителям свой вспыльчивый характер. На разборки он приходил даже с пистолетом. В квартире во время обыска полицейские нашли наркотики.

Между тем 15-летнего школьника задержали. За убийство ему грозит до 15 лет заключения. Но сколько получит несовершеннолетний, зависит от его состояния.

В Одесской области сын зарезал мать за упреки в безделье и тяжело ранил отца. 20-летний парень признался, что решил убить родителей за то, что они не давали ему денег.

Мужчину гсопитализувалы в крайне тяжелом состоянии.