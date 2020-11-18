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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Почти 50 ДТП за ночь: последствия первого снега в Киеве

В Киеве за ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП из-за первого снега в этом сезоне.

Об этом сообщила патрульная полиция столицы.

Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших, — рассказали в патрульной полиции.

Читайте: На Львовщине в результате лобового столкновения машин погибли два человека

Больше всего аварий зафиксировали в Оболонском районе столицы — 10, а меньше всего в Подольском — 1.

В патрульной полиции призвали всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.

  • Первый снег в Киеве — за ночь произошло почти 50 ДТП
  • Первый снег в Киеве — за ночь произошло почти 50 ДТП
Почти 50 ДТП за ночь: последствия первого снега в Киеве / 1 фотография

ДТП на Житомирщине

17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с легковым погибли три человека.

Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.

За рулем легковушки был 18-летний житель Львовской области, который погиб на месте.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Информатор

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