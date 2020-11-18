Во Львове 37-летний мужчина после выхода из психиатрической больницы устроил шумное празднование, которое закончилось убийством.

Он до смерти избил своего гостя, который прожил у него несколько дней.

Соседи боялись мужчину, к шуму из его квартиры давно привыкли, поэтому в ту роковую ночь не обратили внимание на грохот с первого этажа.

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Мать утром прибежала к соседям, чтобы они вызвали скорую для гостя, однако было поздно — он уже не дышал.

Женщина уверяла, что ее сын никого не убивал и устроила скандал, потому что не успела перед приездом полиции накормить его.

Эксперты предполагают, что роковой удар по голове потерпевший получил бутылкой.

Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийство в Одессе

В Одессе 44-летний мужчина убил своего 42-летнего знакомого, а тело восемь дней прятал на балконе.

Между ними возник конфликт во время совместных посиделок – владелец квартиры нанес ножевое ранение гостю, от которого тот скончался.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.