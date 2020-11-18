В России мать задушила двоих детей и ушла запивать горе

В Российской Федерации женщина убила своих детей, после чего пошла запивать горе. В Москве следователи нашли в квартире жилого дома тела двух детей, им было около пяти и трех лет.

Горе-мать призналась, что задушила их. По ее словам, такое решение она приняла внезапно, а после совершенного пошла употреблять алкогольные напитки.

Продолжаются следственные действия по делу, женщине назначили экспертизу у психиатра.

Читайте: Приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова будет до конца года — Венедиктова

Сын убил отца, встав на защиту сестры

В Киеве мужчина хотел изнасиловать своих детей — мальчика и девочку. Но 15-летний сын не стерпел такого поведения и напал на отца с ножом.

В результате телесных повреждений 59-летний мужчина скончался. Мальчику грозит до 15 лет за решеткой.

Источник: Главное следственное управление в городе Москва