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Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

Боевики ночью стреляли возле Марьинки — штаб ООС

18 ноября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе населенного пункта Марьинка боевики применили стрелковое оружие, сообщили в пресс-центре ООС.

Огонь в ответ не открывали.

Читайте: Кулеба раскрыл приоритеты работы ОБСЕ в 2021 году

С начала текущих суток нарушений условий договоренностей. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

План действий по Донбассу

Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу.

Он является реалистичным и в нем прописаны конкретные шаги и дать, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Согласится ли Российская Федерация на этот план, Зеленский не уверен.

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