18 ноября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В районе населенного пункта Марьинка боевики применили стрелковое оружие, сообщили в пресс-центре ООС.
Огонь в ответ не открывали.
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С начала текущих суток нарушений условий договоренностей. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
План действий по Донбассу
Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу.
Он является реалистичным и в нем прописаны конкретные шаги и дать, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Согласится ли Российская Федерация на этот план, Зеленский не уверен.