В Киевской области отец и сын убили 50-летнего мужчину и выбросили его тело возле дороги.
Их жертвой стал товарищ, который накануне пришел в гости к ним с бутылкой.
Во время застолья между старшим хозяином дома и гостем возникла ссора, во время которой первый ударил второго топором в лицо.
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После совершенного они выбросили изуродованное тело, а сами спрятали велосипед погибшего, а затем продали его.
Тело нашла прохожая, которая шла утром на работу. Несмотря на разбитое лицо, убитого удалось опознать, а позже и найти его убийц.
Сейчас главный фигурант дела — отец, ведь именно он нанес смертельный удар. За содеянное ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сын пока в деле задействован в качестве свидетеля, однако может стать и соучастником.
Убийство во Львове
Во Львове мужчина, который накануне вышел из психиатрической больницы, совершил убийство.
Он до смерти замучил своего гостя, который прожил у него несколько дней.
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