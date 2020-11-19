В Киевской области отец и сын убили 50-летнего мужчину и выбросили его тело возле дороги.

Их жертвой стал товарищ, который накануне пришел в гости к ним с бутылкой.

Во время застолья между старшим хозяином дома и гостем возникла ссора, во время которой первый ударил второго топором в лицо.

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После совершенного они выбросили изуродованное тело, а сами спрятали велосипед погибшего, а затем продали его.

Тело нашла прохожая, которая шла утром на работу. Несмотря на разбитое лицо, убитого удалось опознать, а позже и найти его убийц.

Сейчас главный фигурант дела — отец, ведь именно он нанес смертельный удар. За содеянное ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сын пока в деле задействован в качестве свидетеля, однако может стать и соучастником.

Убийство во Львове

Во Львове мужчина, который накануне вышел из психиатрической больницы, совершил убийство.

Он до смерти замучил своего гостя, который прожил у него несколько дней.

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