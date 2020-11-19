PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

Уничтожено 9 зданий: гендиректору завода Радар сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили подозрение генеральному директору Киевского завода Радар за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Его работа повлекла тяжкие последствия, сообщает Киевская городская прокуратура.

— Следствием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения генеральным директором своих служебных обязанностей по сохранению и эффективного использования государственного имущества, при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожено девять зданий, находящихся на балансе завода, — говорится в сообщении .

Читайте: Укрзализныця продаст заводы, санатории и больницы

В результате государственным интересам был нанесен ущерб на сумму более 3,6 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливают обстоятельства правонарушения и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Завод Радар

Киевский завод Радар — предприятие по производству бортовых радиолокационных комплексов, метеонавигационных станций, аппаратуры специального назначения.

Пространство завода Радар адаптируют под современные городские нужды без вмешательства в исторический облик зданий. Архитектурное бюро индивидуальных решений, победило в открытом аукционе на аренду этой недвижимости 4 сентября. Они реновуют 16 800 м. кв. помещений с сохранением первоначального вида завода.

Прокуратура: прокуратура Киева

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка