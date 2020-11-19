Уничтожено 9 зданий: гендиректору завода Радар сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили подозрение генеральному директору Киевского завода Радар за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Его работа повлекла тяжкие последствия, сообщает Киевская городская прокуратура.

— Следствием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения генеральным директором своих служебных обязанностей по сохранению и эффективного использования государственного имущества, при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожено девять зданий, находящихся на балансе завода, — говорится в сообщении .

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В результате государственным интересам был нанесен ущерб на сумму более 3,6 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливают обстоятельства правонарушения и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Завод Радар

Киевский завод Радар — предприятие по производству бортовых радиолокационных комплексов, метеонавигационных станций, аппаратуры специального назначения.

Пространство завода Радар адаптируют под современные городские нужды без вмешательства в исторический облик зданий. Архитектурное бюро индивидуальных решений, победило в открытом аукционе на аренду этой недвижимости 4 сентября. Они реновуют 16 800 м. кв. помещений с сохранением первоначального вида завода.

Прокуратура: прокуратура Киева