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Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

На Донбассе во время обстрела получил ранение украинский боец — штаб ООС

19 ноября боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня.

Ранен один украинский военный, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки стрелял вражеский снайпер.

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С начала суток российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию в районе Шумов. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.

Обмен пленными

Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен удерживаемыми до 24 декабря этого года, а именно к Рождеству.

Однако пока РФ блокирует рассмотрение этого вопроса.

Источник: Штаб ООС

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