19 ноября боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня.
Ранен один украинский военный, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки стрелял вражеский снайпер.
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С начала суток российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию в районе Шумов. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.
Обмен пленными
Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен удерживаемыми до 24 декабря этого года, а именно к Рождеству.
Однако пока РФ блокирует рассмотрение этого вопроса.