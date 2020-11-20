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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Тест негативный: в Черниговской области бабушку с пневмонией выписали из больницы

В Черниговской области пациентку с подозрением на коронавирус врачи отправили завершать лечение дома.

У 74-летней женщины обнаружили двустороннюю пневмонию, однако тест вирус не подтвердил. Пенсионерка чувствовала себя нехорошо и просила оставить ее в больнице.

Однако врачи приняли решение, что пациентка может долечиться дома.

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Однако женщине стало плохо, ее повторно госпитализировали, но на этот раз врачам не удалось спасти ее жизнь. Женщина умерла.

Знакомые умершей обвиняют врачей в халатности. Медики оправдываются, что женщина сама хотела поехать домой.

Сейчас в регионе проводится проверка.

ПЦР-тест в Ровно

В Ровно медработник совершил забор материала для ПЦР-теста на коронавирус у пациентки через окно поликлиники.

Видео инцидента попало в сеть.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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