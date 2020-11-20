В четверг в результате взрыва мины в городе Ходейда на берегу Красного моря в Йемене погибли три мирных жителя.

Об этом сообщил военный представитель правительства Йемена.

Чиновник обвинил повстанцев-хуситов в установке мин, когда они контролировали этот район.

Он также добавил, что повстанцы выпустили четыре ракеты Катюша по жилому кварталу на юге Ходейда, вызвав ужас и страх среди жителей.

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Перемирие между правительством и повстанцами

В портовом городе Ходейда, жизненно важном для миллионов людей, которые умирают от голода, правительство и повстанцы-хуситы заключили шаткое перемирие, когда в декабре 2018 года достигли перемирия в Стокгольме при поддержке ООН.

Перемирие рассматривалось как первый этап на пути к общенациональному прекращению огня, который закончит гражданскую войну в Йемене.

Ходейда находится под контролем хуситов, которых поддерживает Иран, а правительственные войска продвинулись в южные и восточные районы. Стороны обвиняют друг друга в нарушениях перемирия.

Гражданская война в Йемене продолжается с конца 2014 года, когда ополченцы хуситы захватили контроль над несколькими северными провинциями и вытеснили международно признанное правительство президента Абд-Рабби Мансура Хади из столицы Саны.

Источник: Синьхуа