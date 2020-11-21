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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Станцию метро Крещатик в Киеве открыли, взрывчатки не нашли

В субботу, 21 ноября, станцию метро Крещатик в Киеве закрывали на вход и выход из-за сообщения о минировании.

В 16.36 в КГГА сообщили о временном приостановлении работы объекта, а также пересадки на станцию Майдан Независимости.

В 17.15 метро снова открыли, взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.

Читайте: За звонки о минировании введут конфискацию

Временное закрытие станции Крещатик спровоцировало скопление людей на пересадочном узле Театральная-Золотые ворота.

Звонки о минировании

В Украине участились ложные звонки о минировании различных объектов — станций метро, мостов, почтовых отделений и даже аэропортов.

За эти действия грозит ответственность — штрафы, арест или даже лишение свободы.

Подробнее о том, что грозит за ложное информирование о минировании в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: КГГА

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