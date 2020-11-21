Взрыв в Винниках: взорвалась кислородная станция

В госпитале в Винниках Львовской области произошел взрыв во время заправки кислорода.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что бригады скорой выехали сразу. Поэтому сейчас больных эвакуируют.

— В Винниках внештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве во время заправки. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди них есть и тяжелые.

Также Андрей Садовой отметил, что всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет Больница скорой помощи, пятеро из них в реанимации. Еще 12 человек заберут в 8-ю больницу.

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В Винниках на Львовщине в больнице взорвалась кислородная станция — пациентов эвакуировали / 4 фотографии

Позже Андрей Садовой сообщил, что подачу кислорода в Винниковском госпитале восстановили. Все пациенты, которых эвакуировали в Больницу скорой помощи, завершат лечение уже на месте.

Взрыв на Харьковщине

28 октября под Харьковом прогремел взрыв. Задымление возникло на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района.

В Харьковгазе подтвердили, что в результате взрыва пострадали 10 работников, двое из которых погибли. Компания взяла на себя расходы, связанные с лечением пострадавших, а также организационные мероприятия, связанные с последствиями этой трагедии.