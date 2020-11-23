Полиция Киевской области 23 ноября получила анонимное сообщение о якобы минировании одной из автозаправочных станций в селе Ходосовка 2 кг тротила.

Следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалисты, взрывотехники и кинологи обследовали территорию АЗС, но не никаких взрывоопасных предметов не нашли.

В то же время полицейским удалось оперативно установить и задержать псевдоминера. Им оказался 27-летний житель Обухова.

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Он был пьяный и ради развлечения сообщил о минировании.

Открыто уголовное производство по ст. 259 УКУ — Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Звонки о минировании

В Украине участились ложные звонки о минировании различных объектов. За эти действия грозит ответственность — штрафы, арест или даже лишение свободы.

Подробнее о том, что грозит за ложное информирование о минировании в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.