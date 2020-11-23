В Одессе 23 ноября произошло аварийное отключение света из-за поломки на электросетях.

Без электроснабжения Люстдорф, Таирова и часть Черемушек.

Серьезная авария произошла на 110-киловольтной линии между подстанциями Новоодесская и Таирово, в районе Сухолиманского.

К слову, отключение света спровоцировало и транспортный коллапс в городе. Не курсируют трамвайные и троллейбусные маршруты, соединяющие центральную часть города с жилыми массивами Таировский и Черемушки.

Отключение электричества в Киеве

В Киеве неизвестный мужчина поднялся на высоковольтную электроопору. По предварительным данным, мужчина планировал покончить жизнь самоубийством.

Из-за инцидента электрикам пришлось обесточить левый берег.

Спустя некоторое время спасатели таки сняли нарушителя с электроопоры. Электрики в свою очередь возобновили электроснабжение на левый берег столицы.