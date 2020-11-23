Местные выборы в Днепре: возле избирательного участка произошла стрельба

Возле избирательного участка в Днепре произошла стрельба. Злоумышленники прокололи колеса машины и начали убегать, доставая оружие.

Сотрудники полиции ввели план-перехват, в результате которого на Набережной Победы остановили автомобиль, похожий на тот, в котором уехали злоумышленники.

— Водитель, который ожидал пассажиров возле школы № 117, увидел, как к машине подошли неизвестные и прокололи колеса. Затем они прокололи колеса другой машине, которая только подъехала. После этого неизвестные стали убегать. Их бросились догонять женщины. Добежав до своего авто, неизвестные достали оружие, выстрелили два раза в воздух и уехали.

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В настоящее время следователи изучают обстоятельства происшествия.

Как прошел второй тур выборов

407 сообщений о нарушении избирательного законодательства, 11 уголовных дел — таковы результаты работы Нацполиции во время второго тура выборов мэров в 11 городах, который состоялся 22 ноября.

В частности, пять дел касаются фальсификаций, две — подкупа избирателей, по одной — незаконного использования бюллетеня, нарушения тайны голосования, хулиганства и подделки документов и печатей.

Во время повторного голосования больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской области — 206.

Источник: Днепр Оперативный