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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Словакии разбился автобус с украинцами — умерла женщина

В Словакии автобус, в салоне которого находились украинцы, попал в аварию. В результате инцидента возле города Тековске Немце погибла 62-летняя женщина.

Также в больницу с травмами госпитализировали водителя и одного пассажира. Украинский водитель, вероятно, заснул за рулем автомобиля Mercedes Sprinte и врезался в грузовик с цистерной.

Оба шоферы сдали тест на наличие алкоголя в крови, они оказались отрицательными.

  • ДТП у Словаччині
  • ДТП у Словаччині
  • ДТП у Словаччині
  • ДТП у Словаччині
В Словакии разбился автобус с украинцами — умерла женщина / 2 фотографии

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Украинец погиб в результате ДТП в Польше

30-летний гражданин Украины погиб в результате аварии в Польше. Украинец бежал от местной полиции и в результате самостоятельно спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

Источник: Полиция Словакии

Фото: Полиция Словакии

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