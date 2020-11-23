На Киевщине задержали чиновника за взятку от призывника

В Киевской области глава военно-врачебной комиссии требовал от призывника взятку в размере $1 тыс. за возможность уклонения от срочной службы.

Он пообещал парню, что, пользуясь своим служебным положением, повлияет на решение военно-врачебной комиссии по определению его степени годности к службе в Вооруженных силах.

44-летнего мужчину задержали при получении денег.

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Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Председателю военно-врачебной комиссии грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.







Требовал $1 тыс. за уклонение от призыва: на Киевщине задержали чиновника / 2 фотографии

В октябре этого года в Кропивницком задержали чиновника, который получил $3,5 тыс. за уклонение от призыва.

Чиновник просил взятку за то, что повлияет на решение городского военного комиссариата признать призывника негодным к службе по состоянию здоровья.