На Киевщине задержали чиновника за взятку от призывника

В Киевской области глава военно-врачебной комиссии требовал от призывника взятку в размере $1 тыс. за возможность уклонения от срочной службы.
Он пообещал парню, что, пользуясь своим служебным положением, повлияет на решение военно-врачебной комиссии по определению его степени годности к службе в Вооруженных силах.
44-летнего мужчину задержали при получении денег.
Читайте: $60 тыс. за назначение: СБУ разоблачила киевлянку, продававшую должность в Минобороны
Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Председателю военно-врачебной комиссии грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
В октябре этого года в Кропивницком задержали чиновника, который получил $3,5 тыс. за уклонение от призыва.
Чиновник просил взятку за то, что повлияет на решение городского военного комиссариата признать призывника негодным к службе по состоянию здоровья.