Генеральный директор КБ Южное Александр Дегтярев скончался от коронавируса.

В Офисе президента выразили соболезнования семье и близким.

— Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий коронавирус забрал еще одного украинца — Александра Дегтярева, генерального директора КБ Южное. Он был из тех, чья жизнь хранила для нас большую мечту. Об Украине, которая может, которая хочет, и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты. Он — один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли, — говорится в сообщении Офиса президента.

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Также в ОП также добавили, что Александр Дегтярев понимал на 100% важность интеграции Украины в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Украина обязательно восстановит свой потенциал в аэрокосмической отрасли.

Александр Дегтярев родился 31 октября 1951 года. Работал в КБ Южное с 1975 года. Академик Национальной академии наук Украины (2015). Награжден орденами За заслуги III и II степеней (2002, 2011).

Умер Роман Виктюк

На 84-году жизни 17 ноября скончался театральный режиссер и народный артист Роман Виктюк. Он умер от осложнений, причиной коронавирус, в больнице Бахрушина.

23 лноября его похоронили во Львове.

27 октября Виктюка госпитализировали с коронавирусом. В больнице его состояние ухудшилось, он находился в реанимации.