На Полтавщине 18-летнего и 17-летнего юношей ударило током на крыше поезда, когда они пытались сфотографироваться.

Трагедия произошла 23 ноября, около 23.00. Товарищи фотографировались на крыше грузового вагона, стоявшего в Миргороде.

Читайте: Ради Селфи: в Одессе юноша получил ожоги всего тела в результате удара тока на поезде

В результате удара током старший юноша получил 30% ожогов тела, его госпитализировали в реанимацию. Младший с ожогами лица находится в хирургии.

Сейчас полиция проводит дальнейшую проверку, чтобы принять решение по ситуации.

На Львовщине 17-летнего парня ударило током на крыше поезда

Во Львовской области юноша получил поражение электрическим током на железнодорожной станции в поселке Красное. Он вылез со своим другом на вагон и начал позировать.

Вдруг он ухватился руками за высоковольтную линию электропередач, от которой получил поражение током и упал на землю. Его госпитализировали в больницу с ожогами тела.