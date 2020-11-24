PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Лежала обнаженная: в Затоке на побережье нашли тело женщины

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области на побережье Черного моря обнаружили мертвой обнаженную женщину.

— Женщину, 1967 года, без внешних признаков насилия обнаружили вчера, 23 ноября. Рядом полицейские нашли аккуратно сложены вещи, — сообщили в Нацполиции Одесской области.

Погибшая оказалась жительницей одного из сел Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, ее смерть наступила в результате утопления и переохлаждения.

Читайте: В Донецкой области мужчина из-из ревности убил жену и убежал с двумя детьми

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой самоубийства) ККУкраины.

Окончательная причина смерти будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Следствие продолжается.

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка