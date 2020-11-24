В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области на побережье Черного моря обнаружили мертвой обнаженную женщину.

— Женщину, 1967 года, без внешних признаков насилия обнаружили вчера, 23 ноября. Рядом полицейские нашли аккуратно сложены вещи, — сообщили в Нацполиции Одесской области.

Погибшая оказалась жительницей одного из сел Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, ее смерть наступила в результате утопления и переохлаждения.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой самоубийства) ККУкраины.

Окончательная причина смерти будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Следствие продолжается.