На Закарпатье мужчина хотел вывезти дочь в Италию по фальшивому документу

На границе с Венгрией в Закарпатской области мужчина пытался выехать из страны с 14-летней дочерью по поддельному поручению.

Житель Ивано-Франковской вместе с ребенком 23 ноября прибыли в пункт пропуска Тиса. Сказали, что едут к матери девочки, которая работает в Италии.

Однако, правоохранители нашли признаки подделки на доверенности от Генерального Консульства Украины в Милане по выезда несовершеннолетнего за пределы Украины.

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Оттиск печати Генконсульства отличался от установленного образца, а реквизиты бланка содержали орфографические ошибки. Отца и несовершеннолетнюю дочь не пропустили на границе.

За подделку документов предусмотрено наказание по ст. 358 УК — штраф или ограничение свободы на срок до двух лет.

В Мариуполе осудили женщину за продажу сына

В Донецкой области жительницу Мариуполя осудили по факту торговли людьми, а именно за продажу своего малолетнего ребенка. 19-летняя женщина в течение двух месяцев занималась поиском потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына, которого хотела продать за 400 тыс. грн. За эти деньги она планировала купить квартиру и автомобиль.

Суд назначил ей шесть лет лишения свободы по ст. 149 УК Украины.

Фото: Госпогранслужба