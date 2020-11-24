В Государственной службе морского и речного транспорта системно требовали взятки от будущих моряков за беспрепятственную сдачу экзаменов.

Чиновникам удалось создать схему, по которой они ежемесячно получали почти миллион гривен взяток, сообщили в СБУ.

Схему организовали бывшие и действующие чиновники госучреждения. Как отмечают в СБУ, они сговорились с должностными лицами учебных заведений по подготовке моряков.

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Получали миллион ежемесячно: в Госслужбе морского транспорта системно требовали взятки / 7 фотографий

— С каждого кандидата, хотел получить удостоверение судоводителя малого и маломерного судна, требовали по 10 тыс. грн взятки. Таким образом чиновники ежемесячно зарабатывали почти миллион гривен за фиктивное обучение, — сообщили в СБУ.

В помещении Киевской государственной академии водного транспорта осуществлялось ”формальное” прохождения тестов. После этого Госслужба морского и речного транспорта выдавала кандидатам удостоверения судоводителя.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

СБУ задержали террориста

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации ЛНР, который воевал против сил антитеррористической операции.

Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году житель Харькова воевал командиром отделения шестого отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова.

Затем по собственному желанию перевелся в разведывательной роты, прошел снайперскую подготовку и получил должность разведчик-снайпер.