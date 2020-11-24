В Житомире в амбулатории мужчина напал на тридцатилетнего врача семейной медицины.

В тот вечер она как раз ждала пациента, когда в кабинет ворвался мужчина, и сразу — с претензиями.

За врача, которая находится на четвертом месяце беременности, вступилась медсестра. И сразу же получила удар. Врач прыснула нападающему в лицо из перцового баллончика, однако мужчина еще больше рассвирепел.

— Я вижу, что он уже напал на медсестру — и я ему брызнула в глаза. И он хватает меня за халат, за волосы, тянет по всем столам, бросает. Далее бросает стульчик в медсестру, хватает меня, тянет и бросает на пол и бьет, — рассказала пострадавшая.

Врач умоляла о помощи, однако ни один из мужчин в коридоре не отреагировал. Издевательства продолжалось, пока медперсонал не вызывал полицию.

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Женщина пострадала не только морально, но и, прежде всего, физически, ведь получила сотрясение мозга и угрозу беременности.

— Причиной конфликта является отказ врача в подписании декларации на обслуживание именно этого человека, — отметила пресс-секретарь полиции Житомирщины.

Это уже не первый случай, когда мужчина бросается на врача. Два месяца назад агрессивный пациент впервые набросился на врача. Тогда его даже за это оштрафовали.

— Результат судебно-медицинской экспертизы имеет принципиальное значение для окончательной квалификации уголовного действия. В зависимости от того, как врачи оценят состояние женщины после завершения лечения, будет приниматься окончательное решение о правовой квалификации этого события, — добавили в полиции.

Медики констатируют, что и раньше было немало пациентов, которые любили испортить им нервы, а с начала карантина посетители стали еще более агрессивными и непредсказуемыми.

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