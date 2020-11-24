PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Вход по звонку: в ресторане Киева разоблачили подпольное казино

В Днепровском районе Киева разоблачили деятельность нелегального казино. Его основатели обустроили игорное заведение в помещении ресторана.

Попасть туда можно было только с помощью телефонного звонка. Правоохранители провели обыски в здании и изъяли покерные столы, а также 19 компьютеров для азартных игр.

Устанавливаются лица, причастные к преступлению, на изъятое имущество наложат арест.

  • нелегальне казино у Києві
  • нелегальне казино у Києві
  • нелегальне казино у Києві
  • нелегальне казино у Києві
  • нелегальне казино у Києві
  • нелегальне казино у Києві
Вход по звонку: в ресторане Киева разоблачили подпольное казино / 3 фотографии

Читайте: Комиссию по азартным играм возглавил ветеран войны Иван Рудый

Уголовная ответственность за нелегальный игорный бизнес

В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации игорного бизнеса.

Согласно документу, учреждения, оказывающие игорные услуги без лицензии, будут привлечены к уголовной ответственности.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка