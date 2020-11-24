В Днепровском районе Киева разоблачили деятельность нелегального казино. Его основатели обустроили игорное заведение в помещении ресторана.
Попасть туда можно было только с помощью телефонного звонка. Правоохранители провели обыски в здании и изъяли покерные столы, а также 19 компьютеров для азартных игр.
Устанавливаются лица, причастные к преступлению, на изъятое имущество наложат арест.
Вход по звонку: в ресторане Киева разоблачили подпольное казино / 3 фотографии
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Уголовная ответственность за нелегальный игорный бизнес
В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации игорного бизнеса.
Согласно документу, учреждения, оказывающие игорные услуги без лицензии, будут привлечены к уголовной ответственности.
Источник: Киевская городская прокуратура