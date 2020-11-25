Украинские правоохранители разоблачили и добились уплаты налогов предпринимателем, которая продавала маски и респираторы за границу.

Женщина поставила более 300 тыс. защитных средств гражданину Китая, после чего товар экспортировали в Испанию. Однако во время этого процесса в документации она занизила стоимость своего товара и скрыла фактическую сумму полученного дохода. Из-за этого бюджет Украины недополучил средства.

Прокурорам удалось привлечь предпринимателя к ответственности. Во время судебного расследования, которое открыли по ч. 1 ст. 212 УК Украины, женщина уплатила в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога. Дополнительные более 5 млн грн налога на прибыль также выплатило предприятие-производитель защитных средств.

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Поскольку предприниматель уплатила налоги, правоохранители направили в суд ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности.

Уклонялись от уплаты налогов

СБУ разоблачила перевозчиков, которые импортировали на территорию Украины высоколиквидные товары и не платили налоги.

Они завозили брендовую одежду, аксессуары, технику.

Подробнее о разоблачении компаний, которые уклонялись от уплаты налогов, читайте на Фактах ICTV.