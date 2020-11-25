В Запорожской области насильника 13-летней девочки отправили под домашний арест

Прокуратура Запорожской области завершила расследование по делу изнасилования 13-летней девочки ее несовершеннолетним знакомым.

Суд избрал меру пресечения 16-летнему парню в виде домашнего ареста.

— В суд было направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины), — говорится в сообщении.

Согласно закону, несовершеннолетнему насильнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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История дела

В конце сентября парень 2004 года рождения силой затащил 13-летнюю школьницу к себе домой и под угрозой физического насилия изнасиловал ее.

Инцидент произошел в Василькове Запорожской области.

В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Следователи тот же день разыскали парня по месту его проживания.

Источник: Прокуратура Запорожской области