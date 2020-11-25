В Киевской области полиция задержала мужчину, который развращал несовершеннолетних девушек в собственном автомобиле. Ему грозит срок от пяти лет лишения свободы.

56-летний фотограф развратил 15-летнюю девушку в салоне авто. По данным следствия, он в течение нескольких лет занимался развратом с 17-летней и другими несовершеннолетними девушками.

Во время обысков в квартире мужчины оперативники нашли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, отправили на экспертизу. Также они изъяли автомобиль, в котором подозреваемый развращал девочек.











Развращал несовершеннолетних в авто: на Киевщине задержали известного фотографа / 3 фотографии

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 156 УК Украины — развращение несовершеннолетних. Мужчине сообщили о подозрении, меру пресечения для него изберет суд.

В Запорожье пьяный мужчина развращал двух детей

На Запорожье следователи закончили досудебное расследование в отношении мужчины, который развращал двух малолетних детей. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: МВД