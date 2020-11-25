В Черкасской области мужчина забил любимую кулаками до смерти

В поселке Кривые Колена Тальновского района Черкасской области мужчина кулаками забил любимую. Кровавая трагедия разыгралась в семье Галины Мельничук.
В селе она жила более 15 лет, а вот ее новоизбранный сожитель появился здесь всего пять месяцев назад. О новом соседе поселком сразу пошла дурная слава.
— Он мне какой-то подозрительный был, а он говорит так, будто в тюрьме сидел. Олег находится в розыске по неуплате алиментов, — рассказала соседка погибшей.
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С появлением Олега на Галине соседи стали частенько замечать синяки. Но на все вопросы женщина отрицала издевательства со стороны нового мужа.
Убийство 48-летней Галины произошло за дверью ее собственного дома. В тот вечер семейное супругов розсварилося и обычный скандал стремительно перерос в драку.
Олег буквально набросился на женщину и изо всех сил бил несчастную по голове. Выжить после смертельных побоев у несчастной не было ни единого шанса.
После расправы 37-летний мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что Галина неожиданно умерла. А сам отмывал дом, чтобы скрыть следы.
Но план мужчины не сработал — правоохранители его задержали сразу. Суд отправил мужчину на два месяца в следственный изолятор на время следствия.
Если вина мужчины полностью докажут — ему светит 10 лет тюрьмы.
Перерезал горло любовнице
Во Львове 39-летний мужчина жестоко убил свою любовницу, перерезав ей сонную артерию.
Труп 44-летней женщины нашла тетя убийцы, которая наведалась к племяннику в гости. Убитая лежала в постели, и поначалу казалось, что она просто спит.