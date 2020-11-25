На Кировоградщине девушка продала фейковую обувь на 400 тыс. грн

В Кировоградской области киберполиция задержала 23-летнюю местную жительницу, которая занималась мошенничеством в сети. Она создавала фейковые страницы в социальных сетях, где якобы продавала женскую обувь.

Когда покупатели хотели приобрести вещь, она требовала предоплату или полную оплату за товар. После того, как женщина получала деньги, она блокировала покупателей.

Полиция выяснила, что фигурантка обманула более 200 человек, а сумма убытков, которые она им нанесла, почти 400 тыс. грн.

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Правоохранители нашли в ее доме компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые женщина использовала для мошенничества.







Обогатилась на 400 тыс. грн: мошенница торговала в Instagram несуществующей обувью / 2 фотографии

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины — мошенничество. Женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Следствие решает вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

На Кировоградщине девушка продала несуществующий одежду

В Кировоградской области киберполиция разоблачила девушку, которая создавала страницы в социальных сетях, где продавала одежду. Она блокировала покупателей после того, как ей отправляли предоплату. В результате фигурантка дела получила в общей сложности 500 тыс. грн.

За совершенное преступление ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: МВД