Ко львовским правоохранителям позвонил 27-летний житель одного из сел Жовковского района. Мужчина сообщил, что 22 ноября он в состоянии алкогольного опьянения убил своего соседа, а его тело будто бы можно найти под мостом в селе.
На место происшествия отправились полицейские и кинологи с собаками.
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— Тела якобы убитого мужчины правоохранители не обнаружили, зато во время проверки установили, что он жив, и в течение получаса обнаружили его по месту жительства, — рассказали в ГУ НП во Львовской области.
Мужчину, который сообщил об убийстве, правоохранители оштрафовали.
На Черниговщине мужчина зарубил возлюбленную и пошел “искать” ее к копам
К черниговским полицейским обратился 31-летний мужчина, который заявил о пропаже 34-летней жительницы одного из сел Крупского района.
По его словам, женщина ушла из дома еще 17 ноября после телефонного разговора с неизвестным и до сих пор не вернулась. Однако, оказалось, что именно муж является убийцей.