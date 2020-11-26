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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Померещилось: пьяного львовянина копы оштрафовали за “убийство” соседа

Ко львовским правоохранителям позвонил 27-летний житель одного из сел Жовковского района. Мужчина сообщил, что 22 ноября он в состоянии алкогольного опьянения убил своего соседа, а его тело будто бы можно найти под мостом в селе.

На место происшествия отправились полицейские и кинологи с собаками.

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— Тела якобы убитого мужчины правоохранители не обнаружили, зато во время проверки установили, что он жив, и в течение получаса обнаружили его по месту жительства, — рассказали в ГУ НП во Львовской области.

Мужчину, который сообщил об убийстве, правоохранители оштрафовали.

На Черниговщине мужчина зарубил возлюбленную и пошел “искать” ее к копам

К черниговским полицейским обратился 31-летний мужчина, который заявил о пропаже 34-летней жительницы одного из сел Крупского района.

По его словам, женщина ушла из дома еще 17 ноября после телефонного разговора с неизвестным и до сих пор не вернулась. Однако, оказалось, что именно муж является убийцей.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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