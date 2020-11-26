Ко львовским правоохранителям позвонил 27-летний житель одного из сел Жовковского района. Мужчина сообщил, что 22 ноября он в состоянии алкогольного опьянения убил своего соседа, а его тело будто бы можно найти под мостом в селе.

На место происшествия отправились полицейские и кинологи с собаками.

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— Тела якобы убитого мужчины правоохранители не обнаружили, зато во время проверки установили, что он жив, и в течение получаса обнаружили его по месту жительства, — рассказали в ГУ НП во Львовской области.

Мужчину, который сообщил об убийстве, правоохранители оштрафовали.

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