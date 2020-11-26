В областную детскую больницу в Днепре из Покровска Донецкой области санавиацией доставили полуторамесячного мальчика с травмой головы.

Состояние младенца тяжелое, родители находятся рядом с ребенком.

Полиция Покровска изучает обстоятельства, при которых произошло травмирование мальчика. Пока известно, что семья на учете в социальных службах не состоит.

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Открыто уголовное производство по ст. 166 УКУ — Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство.

Летом из многоэтажки в Харькове выпала женщина с младенцем.

42-летняя женщина, ее шестимесячный сын и 53-летний муж жили в доме на 19-м этаже.