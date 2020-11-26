В Германии провели рейд по делу нелегального трудоустройства украинцев

Федеральная полиция Германии вместе с сотрудниками таможенной службы провела 25 ноября масштабную спецоперацию по всей стране. Причиной стало нелегальное трудоустройство в сфере ухода в домохозяйствах граждан Украины.

К операции привлекли около тысячи правоохранителей, обыски провели в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях.

Одновременно с обысками на территории Германии, следственные действия в отношении трех главных подозреваемых в рамках правовой помощи провела прокуратура Польши.

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Основанием для следственных действий стало расследование дела против трех граждан Польши и связанной с ними 71 человека на территории Германии. В отношении этих лиц ведется следствие по подозрению в незаконном трудоустройстве иностранцев, а также незаконном лишении и хищении заработной платы.

Расследование дела началось около трех лет назад, когда внимание правоохранительных органов вызвали граждане Украины, которые приезжали якобы с туристической целью, но на самом деле работали в стране.

В полиции также отмечают, что наемные работники из Украины не имели необходимой квалификации, чтобы оказывать услуги по уходу.

В общем полиция расследует около 1,4 тыс. случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии, в основном в отношении женщин из Украины.

Заробитчане из Украины

Самые популярные страны среди трудовых мигрантов — Польша, Италия, Германия, Чехия и Испания. Переводы, которые они пересылают в Украину колоссальные — почти 10% ВВП Украины.

Однако большинство денег проходят мимо государственного бюджета. Поэтому в Украине решили взять это под контроль и предлагают облагать всех работников.