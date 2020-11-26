ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын

В Ровенской области возле города Березно на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов произошла авария с участием автомобиля ВАЗ 2107 и грузовика.

В результате ДТП женщина, находившаяся за рулем ВАЗа, и ее сын в возрасте около 12 лет погибли на месте. В реанимационное отделение Березновской больницы госпитализировали двух детей восьми и пяти лет, которые также находились в этом автомобиле.

Водитель грузовика не пострадал.

Читайте: В Одессе кран стрелой протаранил маршрутку: пострадали двое пассажиров

На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики.



















В смертельном ДТП на Ровенщине погибли мать и сын, еще двое детей — в реанимации / 5 фотографий

Смертельное ДТП в Кривом Роге

25 ноября в Кривом Роге автобус столкнулся с двумя легковушками, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В автобус промышленного предприятия врезался Volkswagen, а потом легковушка ВАЗ.