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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

В смертельном ДТП на Ровенщине погибли мать и сын, еще двое детей — в реанимации

В Ровенской области возле города Березно на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов произошла авария с участием автомобиля ВАЗ 2107 и грузовика.

В результате ДТП женщина, находившаяся за рулем ВАЗа, и ее сын в возрасте около 12 лет погибли на месте. В реанимационное отделение Березновской больницы госпитализировали двух детей восьми и пяти лет, которые также находились в этом автомобиле.

Водитель грузовика не пострадал.

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На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики.

  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
  • ДТП в Ровенской области: погибли мать и сын
В смертельном ДТП на Ровенщине погибли мать и сын, еще двое детей — в реанимации / 5 фотографий

Смертельное ДТП в Кривом Роге

25 ноября в Кривом Роге автобус столкнулся с двумя легковушками, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В автобус промышленного предприятия врезался Volkswagen, а потом легковушка ВАЗ.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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