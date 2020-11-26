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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В нескольких метрах от берега: возле Канарских островов затонуло судно с мигрантами

По меньшей мере семь человек утонуло возле Канарских островов в результате аварии шлюпки, перевозившей африканских мигрантов.

Спасатели подтвердили, что спасли 28 человек и обнаружили семь тел со шлюпки, что перевернулась всего в нескольких метрах от берега.

Спасательная операция продолжается до сих пор, поскольку еще есть вероятность найти выживших.

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Трагедия произошла после того, как 24 ноября более 300 мигрантов на нескольких малых судах и шлюпках высадились на побережье Канарских островов, приплыв из Северной Африки.

Авария судна в Африке

В конце октября около 140 человек утонуло при крушении судна с мигрантами у берегов Сенегала (Африка).

На борту находилось около 200 человек.

В Международной организации по миграции назвали это кораблекрушение самым смертоносным в 2020 году.

Источник: Синьхуа

Фото: Dreamstime

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